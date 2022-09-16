Заур Аскендеров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня единства народов Дагестана

Председатель НС РД Заур Аскендеров посетил торжественный концерт мастеров искусств, посвящённый Дню единства народов Дагестана.
Концерт состоялся на Летней площадке Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова. Мероприятие также посетили вице-спикер НС Дагестана Камил Давдиев, депутаты НС, жители и гости Махачкалы.
C концертными номерами выступили артисты Государственного театра оперы и балета, Государственного оркестра народных инструментов, Театра поэзии, республиканские фольклорные коллективы Республиканского дома народного творчества и Республиканского фольклорно-хореографического центра учащихся «Ватан».