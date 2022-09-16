Культура

Заур Аскендеров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня единства народов Дагестана

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Председатель НС РД Заур Аскендеров посетил торжественный концерт мастеров искусств, посвящённый Дню единства народов Дагестана.

Концерт состоялся на Летней площадке Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова. Мероприятие также посетили вице-спикер НС Дагестана Камил Давдиев, депутаты НС, жители и гости Махачкалы.

C концертными номерами выступили артисты Государственного театра оперы и балета, Государственного оркестра народных инструментов, Театра поэзии, республиканские фольклорные коллективы Республиканского дома народного творчества и Республиканского фольклорно-хореографического центра учащихся «Ватан».

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