Заур Аскендеров принял участие в тетрализованном представлении — концерте, посвященном 165-летию города Махачкалы

Вчера, 25 сентября, в Махачкале, на главной площади столицы, состоялось тетрализованное представление — концерт, посвященное 165-летию города.

В нем принял участие Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров.

Зрителями концерта стали члены Правительства РД, депутаты Народного Собрания РД, гости и жители города.

Мероприятие началось с выступления Академического государственного ансамбля танца «Лезгинка».

В программе концерта также выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, Театра оперы и балета, военного оркестра Росгвардии, мастеров искусств и самодеятельных коллективов республики.

На сцену были приглашены Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров, Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, доверенное лицо Президента РФ и сопредседатель Народного фронта по РД Джамбулат Магомедов.

Первым слово было предоставлено Председателю Народного Собрания Республики Дагестан Зауру Аскендерову.

«Уважаемые друзья!

Сегодня у нас большой праздник и мне выпала почетная миссия огласить приветствие Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова.

Уважаемый Салман Кадиявович!

Уважаемые жители и гости столицы Республики Дагестан!

От всей души поздравляю вас с Днем города!

Этот замечательный праздник объединяет всех, для кого Махачкала является домом, кто считает ее местом силы и вдохновения.

Несмотря на свою молодость, наш приморский город имеет яркую и насыщенную историю. Получив имя Махача Дахадаева, выдающегося сына Дагестана, и обретя статус столицы республики, город прошел удивительный путь от небольшого портового поселения до динамичного мегаполиса – центра крупнейшей агломерации Северо-Кавказского региона.

За несколько десятилетий население Махачкалы выросло более чем в три раза, значительно возросла площадь ее застройки, интенсивность транспортных потоков. Столь стремительный рост не мог происходить без издержек развития, с которыми горожанам приходится сталкиваться ежедневно, и преодолеть назревшие противоречия – первоочередная задача органов власти всех уровней.

У Махачкалы исключительная энергетика. Столица Дагестана покоряет своим юношеским задором, особым кавказским колоритом, многообразием культур и традиций, нравами и легендами, мудростью и гостеприимством.

С каждым днем мы радуемся оживлению общественной жизни жемчужины у моря. Город растет и развивается. Строятся и ремонтируются школы, объекты культуры, спорта, здравоохранения. Всё это прибавляет оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы жизнь горожан и гостей столицы была по-настоящему комфортной и благоустроенной.

Качественное изменение ситуации требует активной гражданской позиции всех жителей Махачкалы, которые являются главным потенциалом и достоянием «города, отраженного в воде каспийской». Трудолюбивые, открытые всему новому люди, любящие родной край и готовые приложить все свои силы, таланты и способности для его дальнейшего развития.

Желаю всем вам благополучия, процветания, новых побед!

С уважением, Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Присоединяюсь ко всем сказанным словам. С праздником Вас, дорогие друзья!», — сказал спикер республиканского парламента.