Заур Аскендеров принял участие в совещании спикера Государственной Думы Вячеслава Володина с председателями законодательных органов субъектов России

Сегодня, 12 апреля, спикер Парламента Республики Дагестан Заур Аскендеров принял участие в совещании спикера Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина с председателями законодательных органов субъектов Российской Федерации, прошедшем в режиме видеоконференции.

На совещании были обсуждены вопросы подготовки мероприятий Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 25, 27 апреля 2023 года. Мероприятия будут приурочены к Дню российского парламентаризма.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин проинформировал коллег, что в повестку Президиума Совета законодателей предлагается включить вопросы доступности и качества медицинской помощи, в контексте новых возможностей и решений для регионов; реализации Федерального проекта «Профессионалитет» по подготовке кадров для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения и других ключевых отраслей экономики.

Кроме того, в рамках мероприятий Совета законодателей предполагается также рассмотреть вопросы адресной поддержки участников спецоперации и их семей, а также вопросы межбюджетных отношений для обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития новых регионов.

Спикер Государственной Думы предложил законодательным собраниям субъектов поддержать у себя принятый нижней палатой российского парламента закон о запрете продажи вейпов (никотиносодержащей продукции) несовершеннолетним, так как они наносят вред здоровью детей.