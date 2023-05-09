Сегодня, 9 мая, Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

В мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым приняли участие и возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю в парке им. Ленинского Комсомола члены Правительства, депутаты Народного Собрания, представители городской администрации, юнармейцы, жители столицы.

Цветы к памятнику возложили Заур Аскендеров и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков.

Собравшиеся почтили память дагестанцев-фронтовиков минутой молчания. Затем цветы были возложены Героям Советского Союза и России на аллее Героев.

Участники мероприятия также посетили воинское кладбище, где похоронены солдаты Красной Армии, умершие в госпиталях Махачкалы, и Герои Советского Союза и России, почтили их память минутой молчания и возложили цветы.