Заур Аскендеров поздравил махачкалинцев с 165-летием города

«Уважаемый Салман Кадиявович!

Уважаемые жители города Махачкалы!

От имени Народного Собрания Республики Дагестан поздравляю вас со знаменательной датой – 165-летием города Махачкалы!

Город Махачкала, где проживает треть населения республики, – одна из динамично развивающихся региональных столиц нашей страны, крупный экономический, научно-образовательный, культурно-исторический и религиозный центр Северного Кавказа.

Это гостеприимный, уникальный, многонациональный и многоконфессиональный город с особой атмосферой, в котором традиционно сплелись культуры и традиции всех народов Дагестана, царят согласие, дружба и братство.

История города неразрывно связана с историей Дагестана и России. Махачкала всегда славилась своими неординарными людьми, настоящими патриотами, всеми теми, кто своими подвигами на полях сражений и мирным трудом приумножали славу и авторитет нашей столицы, республики и страны.

За последние годы здесь многое сделано для роста экономического потенциала, в результате чего с каждым годом растет благосостояние горожан. Сегодня в Махачкале претворяются в жизнь интересные инициативы, проводятся мероприятия не только городского, регионального, всероссийского, но и международного уровня.

Впереди еще немало серьезных задач по благоустройству столицы Дагестана – нашего общего дома. Уверен, что все они постепенно найдут свое решение, Махачкала будет процветать и продолжит свое развитие.

Дорогие друзья, в этот день желаю счастья, стабильности и благополучия каждой семье, каждому жителю Махачкалы, успехов и впредь на благо нашей родной столицы, Дагестана и России!», — говорится в поздравлении спикера Парламента РД.