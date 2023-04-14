Заур Аскендеров посетил семью участника СВО в Кизилюрте

В рамках посещения города Кизилюрта Спикер дагестанского Парламента Заур Аскендеров и сопровождающие его лица посетили семью участника специальной военной операции Эльдара Девлетмурзаева.

Эльдар Девлетмурзаев добровольцем отправился в зону специальной военной операции. В его семье воспитываются три сына-школьника, которые гордятся своим отцом.

Заур Аскендеров пообщался с супругой военнослужащего, поинтересовался, какая помощь нужна семье.

«Депутаты Народного Собрания поддерживают семьи участников СВО, помогают им. Мы гордимся вашим мужем и отцом, который добровольно пошел защищать интересы нашей Родины. Если вам понадобится помощь, обращайтесь по любому вопросу, мы всегда с вами», — сказал спикер парламента.

В свою очередь, супруга Эльдара Девлетмурзаева поблагодарила Заура Аскендерова за внимание и заботу.