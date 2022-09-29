Заур Аскендеров посетил сборный пункт временного пребывания военнослужащих по частичной мобилизации в Чеченской Республике

Вчера, 28 сентября, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров посетил сборный пункт временного пребывания военнослужащих по частичной мобилизации в городе Шали Чеченской Республики.

Вместе с ним на сборный пункт прибыли вице-спикер парламента Камил Давдиев, депутаты Эсенбулат Магомедов, Султан Ибрагимов, статс- секретарь, заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Арсен Махмудов, Герой России Загид Загидов, имам центральной мечети Махачкалы Мухамадтагир Ахмедов. Они осмотрели территорию части, казармы и столовую.

Спикер парламента пообщался с командирами сборного пункта и ребятами, выслушал их, поинтересовался самочувствием, настроением, питанием, кто у них остался дома, всем ли необходимым они обеспечены.

Заур Аскендеров выступил перед мобилизованными со словами поддержки и отметил, что все возникающие вопросы будут решены. Он проинформировал их о том, что при Народном Собрании открыта «горячая линия», куда они могут обратиться со своими проблемами, и ни один вопрос не останется без внимания. Номер телефона был доведен до призывников.

В беседе с мобилизованными также выяснилось, что в ряде случаев они были призваны без прохождения медкомиссии. Тут же с учетом высказанных аргументированных предложений руководством военной части было принято решение не отправлять около 20 дагестанцев в зону спецоперации до прохождения ими медкомиссии.

В своих выступлениях ребят поддержали также Камил Давдиев и Мухамадтагир Ахмедов. После его выступления собравшиеся совершили дуа.

Комментируя итоги встречи с мобилизованными, спикер парламента отметил, что поездка полезная, налажены контакты с командирами, настроение у ребят боевое, они патриотически настроены, условия пребывания и питание хорошие. Имеющиеся недочеты с обмундированием будут решены в скором времени, а все призывники пройдут соответствующую подготовку.

Он также подчеркнул, что достигнута договоренность с командованием, о том, что на связи будет представитель, с которым будет оперативная связь по всем вопросам, касающимся проблем дагестанских призывников.

«Мы все за них переживаем. Постараемся сделать для них все возможное, решить возникающие вопросы, будем на связи с командиром батальона, нашим земляком. Здесь есть и те, кто добровольно решил встать на защиту интересов нашей Родины. Я уверен, что все наши ребята с честью выполнят свой долг. Желаю им скорейшего возвращения домой с победой», — подчеркнул Заур Аскендеров.