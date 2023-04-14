Заур Аскендеров посетил дом-музей Гамзата Цадасы

Спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров в ходе рабочей поездки в Хунзахский район возложил цветы к памятникам Гамзата Цадасы, Расула Гамзатова и Гамзата Гамзатова в селе Цада.

Вместе с сопровождающими лицами он посетил дом-музей Гамзата Цадасы.

Директор музея Айшат Патахова рассказала гостям о жизни и творчестве Расула Гамзатова и его отца Гамзата Цадасы, показала дом, в котором жили поэты, поделилась некоторыми интересными фактами из жизни их семьи.

В настоящее время в рамках подготовки к празднованию 100-летия Расула Гамзатова в доме-музее проводится капитальный ремонт.

Делегация ознакомилась с проделанной работой. Было отмечено, что уже завершен первый этап, в соответствии с которым заменена крыша, проведена реконструкция первого этажа.

Собравшиеся говорили о необходимости ускорить темпы работ по второму этапу реконструкции с привлечением заинтересованных ведомств.

Заур Аскендеров выразил готовность депутатского корпуса подключиться к данному вопросу.

После этого делегация посетила мемориальный комплекс «Белые журавли», расположенный на окраине села Цада. В настоящее время ведутся работы по реконструкции объекта.

Было отмечено, что в ходе рабочей поездки в 2022 году Главой Дагестана Сергеем Меликовым дано поручение реконструировать комплекс как один из ключевых объектов в рамках подготовки к юбилею Расула Гамзатова.

Делегация ознакомилась с проводимыми работами, пообщалась с представителем подрядной организации.

Подрядчик заверил, что в настоящее время серьезных проблем нет, работы ведутся, завершить мемориальный комплекс планируется к сентябрю.