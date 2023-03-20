Заур Аскендеров: «Плюсы исламского банкинга невозможно переоценить»

Вчера, 19 марта, в Москве начала работу II Международная межпарламентская конференция «Россия – Африка в многополярном мире».

Конференция проходит на площадке Государственной Думы. В мероприятии принимают участие более 40 официальных делегаций из большинства стран Африки, научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов РФ, представители бизнес-сообщества. Предполагается, что 20 марта в пленарном заседании Конференции примет участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Участники Конференции обсудят укрепление парламентского сотрудничества с африканскими странами в условиях становления многополярного мира, развитие отношений и выработку единых подходов к правовому регулированию в экономике, в области науки и образования, в сфере безопасности.

В первый день конференции состоял деловой завтрак с представителями бизнес-сообщества. Ведущие российские компании рассказали парламентариям из африканских стран о перспективных проектах в интересах взаимовыгодного сотрудничества.

Прошло четыре заседания круглых столов на темы: «Парламентское сопровождение сотрудничества в области науки и образования», «Законодательный ответ на экономические вызовы», «Неделимая безопасность: возможности и вклад парламентов» и «Неоколониализм Запада: как не допустить повторения истории».

В рамках Конференции Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров выступил на заседании круглого стола «Законодательный ответ на экономические вызовы», прошедшем под председательством Первого заместителя Председателя Государственной Думы РФ Александра Жукова.

В своем докладе на тему «Создание условий для партнерского финансирования. Исламский банкинг» спикер дагестанского парламента отметил, что такой финансовый инструмент как исламский банкинг очень востребован исповедующими мусульманскую религию лицами, так как им предоставляется возможность доступа к банковским услугам, соответствующим их конфессиональным убеждениям. Этот финансовый инструмент будет способствовать созданию более выгодных условий для потребителей, повысит привлекательность страны для части международных инвесторов.

Он также подчеркнул, что отсутствие законодательства, исламской финансовой инфраструктуры, методологической базы, а также неурегулированность налоговых требований не позволяют российским банкам проводить полноценные операции по исламским принципам.

«Плюсы исламского банкинга невозможно переоценить. Расширение спектра оказываемых банковских услуг, включая использование механизмов исламского финансирования, будет способствовать удовлетворению спроса бизнеса на кредитные ресурсы, позволит создать благоприятные условия для улучшения предпринимательской деятельности и привлечения прямых инвестиций в экономику не только субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, но и других регионов нашей страны», — сказал Заур Аскендеров.

Полный текст выступления по ссылке