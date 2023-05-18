Заур Аскендеров ознакомился с ходом строительства школы в городе Каспийске

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров ознакомился с ходом строительства общеобразовательной школы по ул. Кизилюртовской в г. Каспийске.

Его сопровождали вице-спикеры парламента Сайгидахмед Ахмедов и Камил Давдиев, председатель Комитета парламента по образованию и науке Елена Павлюченко, депутат Народного Собрания Заур Расулов.

Объект строится в рамках национального проекта «Образование». Школа рассчитана на 1224 ученических места.

В сопровождении заместителя министра образования и науки РД Халида Нурмагомедова, представителей Дирекции единого государственного заказчика-застройщика и подрядной организации депутаты осмотрели помещения школы, пищеблок, актовый и спортивный залы, бассейн.

В ходе осмотра были высказаны замечания по темпам строительных работ.

Как пояснил подрядчик, изначально имелись упущения в проектно-сметной документации, которые пришлось устранять. Кроме того, были проблемы с поставкой некоторых материалов. В настоящее время все вопросы устранены, работы ведутся ускоренными темпами. Для этого дополнительно привлечены две субподрядные организации.

Представитель Дирекции заказчика-застройщика в свою очередь заверил, что все основные строительные работы будут завершены до осени, а сам объект будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.

Заур Аскендеров поинтересовался, насколько изменилась смета от изначально заявленной. Как пояснил представитель подрядной организации, удорожание работ от первоначальной стоимости составило 10 процентов.

Спикер парламента обратил внимание на необходимость ускорить строительные работы. «Вместе с тем, пытаясь успеть по срокам, нельзя забывать и о качестве. Необходимо уделить особое внимание вопросам сейсмической и противопожарной безопасности и антитеррористическим угрозам. Все работы должны вестись по строительным нормам, соблюдая необходимые сроки», — отметил Заур Аскендеров.

В ходе осмотра было предложено привлечь дополнительные бригады и ускорить темпы строительства. Параллельно необходимо завершать благоустройство прилегающей территории.

По итогам осмотра принято решение усилить парламентский контроль за ходом строительных работ.