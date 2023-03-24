Заур Аскендеров: «Открытие мечети еще раз подтверждает приверженность дагестанцев своим религиозным и историческим традициям»

Вчера, 23 марта, Председатель НС РД Заур Аскендеров принял участие в масштабном мероприятии — открытии в городе Дагестанские Огни самой большой мечети в Южном Дагестане.

В торжественном мероприятии принял участие Председатель Совета алимов Республики Дагестан, Муфтий, Шейх Ахмад-афанди Абдулаев.

Среди участников мероприятия также были депутаты Народного Собрания, гости из республик Северного Кавказа и России.

Центральная Джума — мечеть станет духовным центром и средоточием религиозной и культурной жизни мусульман.

Выступая на открытии мечети, спикер дагестанского парламента поздравил присутствующих с началом священного месяца Рамадан, пожелал милости Всевышнего, добра и благополучия.

«Это знаменательное событие — открытие мечети еще раз подтверждает приверженность дагестанцев своим религиозным и историческим традициям.

Уверен, что эта мечеть станет настоящим украшением города и республики.

Сегодня на нашем мероприятии присутствует Муфтий Дагестана, уважаемый Шейх Ахмад-хаджи.

Для нас Вы, уважаемый шейх Ахмад-хаджи, – образец глубоко верующего, высоконравственного и справедливого человека. Ваше имя широко известно за пределами республики и страны. Вы обладаете непререкаемым авторитетом среди религиозных лидеров не только в исламском мире.

Мы высоко ценим Ваш вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, дружбы между народами Дагестана»,- отметил Заур Аскендеров.

Собравшихся поприветствовал и поздравил со знаменательным событием и началом месяца Рамадан Муфтий Дагестана Шейх Ахмад-афанди Абдулаев.

Для собравшихся на торжественное мероприятие был проведен коллективный ифтар, после которого состоялась коллективная молитва.

Источник: РИА Дагестан