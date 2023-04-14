Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров, находящийся в рабочей поездкой в Хунзахском районе, принял участие в возложении цветов к фотографиям хунзахцев, погибшим в ходе проведения специальной военной операции.

В возложении также участвовали глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев, вице-спикер парламента Камил Давдиев, руководитель Управления Федерального казначейства по РД Абдулпатах Амирханов, депутаты Народного Собрания.

В рамках рабочего визита в Хунзахский район Председатель НС РД Заур Аскендеров осмотрел ряд объектов в селе Хунзах.

В сопровождении главы Хунзахского района Нурмагомеда Задиева, вице-спикера парламента Камила Давдиева, руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан Абдулпатаха Амирханова, председателей Комитетов Народного Собрания — Мурата Пайзулаева, Елены Павлюченко, депутатов парламента Заур Аскендеров посетил местный фельдшерско-акушерский пункт, открытый после ремонта.

Осмотрев помещения ФАПа и пообщавшись с персоналом, делегация дала некоторые рекомендации по улучшению работы лечебного учреждения.

Отдельно был обсужден вопрос вакцинации против полиомиелита и кори.

Заур Аскендеров обратил внимание руководства муниципалитета и работников ФАПа на необходимость усилить информационно-разъяснительную работу с населением по данному вопросу.

Затем делегация посетила Дом культуры им.Ш.Шамхалова, где ознакомилась с условиями работы учреждения и с творчеством местного ансамбля.