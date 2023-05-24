Заур Аскендеров: «Мы приняли закон об оказании дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей»

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров прокомментировал принятый парламентом закон.

«Сегодня на 23 сессии мы приняли закон об оказании дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.

О том, что необходимо максимально поддерживать участников спецоперации, которые защищают интересы нашей Родины, а также их семьи, говорил в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин. О важности этой работы в своем Послании Народному Собранию напомнил и Глава нашей республики Сергей Алимович Меликов.

В принятом нами законе для мобилизованных граждан, добровольцев и членов их семей законодательно установлена компенсация в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт.

Также членам их семей будет оказываться содействие в трудоустройстве, устанавливается 10%-ная квота на обучение в профессиональных образовательных организациях, предусматривается внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях, бесплатное одноразовое горячее питание в дни учебных занятий.

В Законе предусмотрены и другие меры социальной поддержки.

Уверен, что эти дополнительные меры станут реальной поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Думаю, что это повысит и престиж военной службы.

Хотелось бы добавить, что депутаты Народного Собрания ездили с гуманитарным грузом на Донбасс, помогают семьям участников СВО, поддерживают их.

Я встречался с матерями наших бойцов – героев, выслушал их. Прозвучавшие в ходе встречи предложения мы рассматриваем и обязательно окажем содействие в их реализации.

Продолжается наша помощь участникам спецоперации. Нами в зону СВО были отправлены автомобили повышенной проходимости, другие технические средства, маскировочные сети, медицинские препараты, а также продукты питания и средства гигиены.

Все это очень необходимо для ведения современных боевых действий.

Уверен, что благодаря такому крепкому тылу победа обязательно будет за нами!

Считаю важным участие депутатов и в заседаниях призывных комиссий, особенно в ходе проходящей сейчас весенней призывной кампании. Депутаты проводят встречи в военных комиссариатах, с активами городов и районов, призывниками и их родителями, разъясняют им условия призыва и контрактной службы. Эта работа будет продолжаться», — сказал Заур Аскендеров.