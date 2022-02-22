Заур Аскендеров: «Мы не можем оставаться в стороне, когда там гибнут мирные люди»

Спикер Парламента Дагестана Заур Аскендеров поддержал позицию Главы государства Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР.

«Вчера, 21 февраля, указами Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, учитывая волеизъявление народов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, эти республики признаны в качестве суверенных и независимых государств.

Президентом нашей страны с главами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими республиками.

Решение Президента создает правовые основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты народов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик.

Мы не можем оставаться в стороне, когда там гибнут мирные люди.

Мы всецело разделяем и поддерживаем позицию Главы государства. Для всех нас это важнейшее событие, которое войдет в историю России.

Уверены, что принятые Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным решения позволят закрепить статус Российской Федерации в качестве гаранта стабильности и безопасности в мире», — заявил Председатель Народного Собрания республики.