Заур Аскендеров: «Мы гордимся Каспийском, его традициями и достижениями, а главное – трудолюбивыми и талантливыми жителями»

Сегодня, 17 сентября, в Каспийске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию города.

В мероприятии принял участие Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Выступая перед собравшимися он отметил достижения города Каспийска, поздравил собравшихся с праздником. Он также поздравил с присвоением звания Героя России жителя Каспийска, майора Энвера Набиева и подарил ему памятный подарок.

Торжественный концерт также посетил Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров. Зрителями концерта стали, члены Правительства РД, депутаты Народного Собрания РД, гости и жители города.

Концерт начался с выступления Государственного академического ансамбля танца «Лезгинка».

Комментируя событие Заур Аскендеров отметил: «Каспийск – город с установившимися традициями и вместе с тем динамично развивающийся. Труженики Каспийска вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие республики. Это южный форпост базирования Каспийской флотилии, стоящей на страже рубежей нашей Родины. Мы гордимся Каспийском, его традициями и достижениями, а главное – трудолюбивыми и талантливыми жителями. Спасибо каспийчанам за любовь к родному городу. Искренне желаю жителям Каспийска благополучия, новых побед и свершений».