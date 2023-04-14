Заур Аскендеров: «Лезгинка» – это уникальное явление нашей страны, ансамбль мирового уровня»

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров сегодня, 14 апреля, побывал в гостях у Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

В сопровождении вице-спикера парламента Камила Давдиева, председателя Комитета по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Мурата Пайзулаева, председателя Комитета по образованию и науке Елены Павлюченко, депутата Народного Собрания Муслима Гиндиева Заур Аскендеров побывал на репетиции ансамбля, где был впервые показан танец из нового репертуара.

Генеральный директор «Лезгинки» Джамбулат Магомедов поприветствовал гостей, выразил благодарность Председателю парламента и всему депутатскому корпусу за внимание и поддержку ансамбля. «Когда ты видишь внимание от руководства республики, депутатского корпуса, а мы это очень ощущаем, появляются вдохновение, уверенность, желание больше и лучше работать», — сказал он.

Заур Аскендеров поблагодарил руководителя и коллектив «Лезгинки» за творчество, которое известно далеко за пределами нашей страны.

«Мы неоднократно были на репетициях ансамбля, и каждый раз вы заряжаете нас, зрителей, энергией, которая есть в вашем творчестве. Нам очень приятно видеть первыми новый танец, в котором много экспрессии и огня.

«Лезгинка» – это уникальное явление нашей страны, ансамбль мирового уровня. Каждый танец отражает идентичность народов многонационального Дагестана», — отметил спикер парламента.

Вице-спикер парламента Камил Давдиев поприветствовал коллектив и руководство ансамбля, отметил их вклад в развитие культуры республики и страны. Он также выразил уверенность, что в Доме Лезгинки, строительство которого практически завершено, коллектив будет также радовать зрителей своим прекрасным творчеством.

Председатель Комитета по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Мурат Пайзулаев подчеркнул, что каждое посещение репетиции ансамбля – как в первый раз, а его танцы завораживают с новой силой.

Теплые слова в адрес коллектива сказали и другие выступающие.

Затем Заур Аскендеров за заслуги в области культуры, добросовестную плодотворную работу и активную общественную деятельность вручил Почетную грамоту Народного Собрания Республики Дагестан артистам ансамбля.

Джамбулат Магомедов в свою очередь наградил Председателя Народного Собрания памятной медалью Фазу Алиевой, выпущенной к ее 90-летию.

Завершилось мероприятие совместным фотографированием.