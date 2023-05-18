Заур Аскендеров: «Клинической больнице имени А.В.Вишневского нужна помощь»

«16 мая, совместно с министром здравоохранения Республики Дагестан Татьяной Беляевой и председателем Комитета парламента по здравоохранению, труду и социальной политике Ильясом Мамаевым мы посетили Республиканскую клиническую больницу имени А.В. Вишневского. Здесь оказывается помощь взрослым и детям, пострадавшим от ожогов.

После осмотра помещений и беседы с главврачом учреждения у меня сложилось впечатление, что неотложная помощь требуется самой больнице.

Помещений не хватает, а имеющиеся нуждаются в капитальном ремонте. Необходимо приобрести специализированное оборудование: операционные лампы, кровати хирургические функциональные, противоожоговые кровати, кровать-сетку, операционные столы, сопроводительную технику для операционной, аппараты ИВЛ.

Это уникальный ожоговый центр, единственный в своем роде в СКФО. Здесь работают высококвалифицированные врачи, которым мы обязаны создать необходимые условия.

Для изучения и изыскания путей решения вопроса я предложил провести совещание с участием руководства профильного министерства и соответствующего Комитета Народного Собрания.

Считаю, что наши люди должны получать высокотехнологичную, квалифицированную помощь в соответствующих современным требованиям условиях», — сказал спикер республиканского парламента Заур Аскендеров.