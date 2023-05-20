Заур Аскендеров: «Хье халкьдин сагъвелдилас хIа кар адава»

Народный Собранин Председатель Заур Аскендеров ушуна уйи ахтармиш акьас республикайин клинический больница им. А.В.Вишневского.
Михъай ме больницайиди адина уйи хъара председатель Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев, мин заместитель Магомед Магомедовра.
Дагъусттандин здравоохраненин министр Татьяна Беляевара РКБйин хIа духттур Газиявдибир Мусаевра хъай Аскендерова ахтармиш акьуне МРТ аркьа кабина, иттаттар кьабул аркьа ус, лаборатория, хъара угуттар сагъ аркьа центр.
Ме усар ахтармиш аркьая вахттуни адинаттарис ахъакьуне больницайи аркьа курарихъас, агвар акьуне иттаттар арта палатабур, хъара гьалдин сагъламвел ухIас кумак аркьа оборудованибур.
Ягlайин ягъас республикайиъ ая больницабурикес ке хIаф э ме. Мисаъ кьабул аркьа гьер джурейин иттаттар. Са исан арайи ме больницайиъ ахъухьас ве 45 агъзур инсан Дагъусттандиасра, багулив фая сасра регионариасра.
Сифтта Заур Аскендеров ушуне ахтармиш акьас МРТйин кабинет, мисаъ ме хъуттурфуне цIае файдина оборудованихъ. Татьяна Беляевайин чIаларилди, багьа кьиматин магнитно-резонансный томограф файде вахттуни чIирди уйи. Гьал файдина дуз аркьа инсанар арайил аркьая томограф.
Председательдис ахъакьуне, фиштти кар аркьайчин иттаттар кьабул аркьа «зеленый», «желтый», «красный» зонабури.
Заур Аскендеровасра, михъай уйи сасра джуре гIуларис ахъакьуне угуттарин центрдин кардихъас. Мисаъ ая приемный покойра, реанимацира, перевязочныйра.
Ме больницайин хIаттин чIаларилди, ожоговый центр Северный Кавказдиъ ке лазимф э. Мисаъ кумак аркьа кIилди Северо-Кавказский региондин иттаттарис.
Больницайихъ хъуланди ая вахттуни, здравоохраненин министрди пуне мисан ремонт акьуна кканди э пуна. Гьергелай ремонтин суал гъадивучира, мехIелдис фера акьуна арайил хьуна адава.
Ая хъара джуре четинвелра. Кканди ая гьал аттархьу цIае ожоговый караватар.
Ме кардихъас Заур Аскендерова пуне, герек иде курар арайил акьас джаллабур алучIуна кканде. «Ме караватарикес иттаттарис кумак, рехIет верехаб, хьин джикIина кканде мебур гъушанас мункинвел. Хье джемеIтин сагъвелдилас хIаф фера адава», — пуне парламентин спикерди.
Хабди аде гIуларис агвар акьуне лабораторно-диагностический центрдин курар. Мисаъ мебури атива гьер джурейин итталарин сабабар.
РКБйин главврачдин чIаларилди, лабораториъ ая кIилди герек иде тадарукар, сифтта иттал бадил вей ами ягIар акьас ве. Амма ме лабораторисра герекди ая ремонт. Хъара герекди ая цIае джигагь, гьуркIай адава аяттар.
Ахирахъди Заур Аскендерова буюрмиш акьуне мегIрака аркьагъилди, завал хьуна ме больницайин четинвеларихъас гъургъуна, мисан курар арайил аркьагъилди.