Заур Аскендеров: «Депутаты Народного Собрания войдут в Рабочую группу при Республиканской призывной комиссии и усилят работу в муниципалитетах, которые они представляют»

Председатель Парламента Дагестана Заур Аскендеров принял участие в расширенном заседании Республиканской призывной комиссии, пошедшем под руководством Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Участники мероприятия обсудили ряд вопросов, касающихся проведения частичной мобилизации в Дагестане. В том числе речь шла о результатах этого процесса, мероприятиях по проверке условий содержания мобилизационного контингента, находящегося в воинских частях, соединениях. Также была затронута тема информационно-разъяснительной работы и взаимодействия органов власти, общественных организаций и бизнеса в части поддержки мероприятий по частичной мобилизации.

В завершение заседания Глава республики Сергей Меликов, поручил организовать в рамках Республиканской призывной комиссии рабочую группу, куда войдут представители Администрации Главы и Правительства РД, военкомата, бизнеса, законодательного собрания, прокуратуры и других ответственных органов. Рабочая группа должна будет еженедельно отрабатывать текущие вопросы. Соответствующую работу с привлечением общественных деятелей, старейшин, представителей депутатского корпуса, религиозных организаций и меценатов необходимо проводить и в муниципалитетах.

Комментируя событие, спикер республиканского парламента отметил, что состоялся полезный и конструктивный разговор, где подробно обсудили вопросы, возникшие в ходе частичной мобилизации.

«Ошибки в начале действительно были допущены и их надо исправлять. Что касается поддержки призванных по частичной мобилизации и их семей, мы создали штаб и «горячую линию», в районах и городах и работают центры, куда можно гражданам обратиться со своими проблемами. Мы выезжали к нашим ребятам в пункты комплектации мобилизованных в город Шали и станицу Калиновскую Наурского района Чеченской Республики, я побывал в Главном госпитале национальной гвардии, где лечатся наши ребята. Депутаты посещают призывные пункты, ведут разъяснительную работу с молодежью и своими избирателями. И эту работу мы будем продолжать.

Соответственно данным на заседании поручениям Главы республики Сергея Алимовича Меликова депутаты Народного Собрания войдут в Рабочую группу при Республиканской призывной комиссии и усилят работу в муниципалитетах, которые они представляют», — сказал Заур Аскендеров.