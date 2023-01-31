Заур Аскендеров: «Депутатам парламента будет поручено в своих избирательных округах обращать внимание на состояние электросетевого и газового оборудования и профилактические мероприятия»

Вчера, 30 января, Председатель НС РД Заур Аскендеров принял участие в заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов, прошедшем под руководством Главы республики Сергея Меликова в режиме ВКС.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы жизни республики: состояния электросетевого хозяйства Республики Дагестан после завершения аварийно-восстановительных работ в январе 2023 года; причин нарушений в работе системы газоснабжения, повлекших возникновение пожаров, устранения указанных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц; об обращениях граждан, поступивших в ходе проведения прямой линии с Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 25 января 2023 года и о мерах по цифровой трансформации в Республике Дагестан.

После обмена мнениями в ходе заседания, был дан ряд протокольных поручений.

Спикер парламента, комментируя обсужденные на заседании вопросы, отметил, что все они сегодня актуальны:

«Аварийные отключения устраняются, газовое оборудование, вышедшее из строя, повлекшее возгорания квартир, заменено. Сергей Алимович справедливо указал, что в этом вопросе государство должно защищать интересы граждан.

Конечно, аварийные ситуации бывают. Но ресурсоснабжающие организации должны упреждать чрезвычайные ситуации и вовремя проводить профилактику оборудования. Ведь все они отчитались о готовности хозяйств к зимнему периоду. Депутатам парламента будет поручено в своих избирательных округах обращать внимание на состояние электросетевого и газового оборудования и профилактические мероприятия», — подчеркнул Заур Аскендеров.

Источник: РИА Дагестан