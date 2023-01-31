Заур Аскендеров: «Депутатам будет поручено держать на контроле вопросы состояния электросетевого и газового оборудования»

Накануне Председатель НС РД Заур Аскендеров принял участие в заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом внешних факторов, прошедшем под руководством Главы республики Сергея Меликова в режиме ВКС.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы жизни республики: состояния электросетевого хозяйства Республики Дагестан после завершения аварийно-восстановительных работ в январе 2023 года; причин нарушений в работе системы газоснабжения, повлекших возникновение пожаров, устранения указанных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц; об обращениях граждан, поступивших в ходе проведения прямой линии с Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 25 января 2023 года и о мерах по цифровой трансформации в Республике Дагестан.

Спикер парламента, комментируя обсужденные на заседании вопросы, отметил, что все они сегодня актуальны.

«Аварийные отключения устраняются, газовое оборудование, вышедшее из строя, повлекшее возгорания квартир, заменено. Сергей Алимович справедливо указал, что в этом вопросе государство должно защищать интересы граждан.

Конечно, аварийные ситуации бывают. Но ресурсоснабжающие организации должны упреждать чрезвычайные ситуации и вовремя проводить профилактику оборудования. Ведь все они отчитались о готовности хозяйств к зимнему периоду. Депутатам парламента будет поручено держать на контроле вопросы состояния электросетевого и газового оборудования», — отметил Заур Аскендеров.