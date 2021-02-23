Защитник Отечества – Алимхан Асанов

Алимхан Асанов – один из героев, защитивших Отечество от фашистов. Легендарный разведчик является полным кавалером ордена Славы.

Асанова призвали в Красную Армию в декабре 1941 года. Он начал службу на Дальнем Востоке.

В 1943 году корпус, где служил Алимхан Асанов, отправили в Поволжье. Молодой солдат воевал в составе 57-го кавалерийского полка им. М. Кутузова 15-й кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта.

Командующий Белорусским фронтом генерал Рокоссовский готовился отразить атаку немцев, но для этого нужны были данные разведки. Разведподразделение, где служил Асанов, сумели достоверно вычислить участок, куда немцы собирались наносить удары. Командование сосредоточило там половину своей пехоты, артиллерии и танков.

После успешного сражения генерал Рокоссовский пожал руки разведчикам и лично поблагодарил их за победу.

В июне 1944 года Алимхан Асанов в составе 15-й кавалерийской бригады 1-го Белорусского фронта участвовал в операции «Багратион». Разведгруппа, где служил Алимхан Асанов, захватила в плен 80 «языков». За это Алимхан Асанов награжден орденом Славы.

Операция «Багратион» была успешно завершена. К 11 июля была взята в плен 105-тысячная группировка противника.

За героические подвиги на фронтах Великой Отечественной Алимхан Асанов награжден орденом Славы всех 3-х степеней. Он также стал полным кавалером орденов Славы.

Третий орден Славы I степени ему не был вручен во время войны. Благодаря усилиям следопытов Ногайского района, награду вручили после войны.

Судьба Асанова – достойный пример служения Отечеству.