Агул, Герои Z

Защита Родины — призвание мужчины

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Статья 59 Конституции РФ гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». Наступает возраст, когда сыновья взрослеют и им предстоит нести военную службу в соответствии с федеральным законом, защищать свою Родину, свою семью, своих земляков. И пусть для родителей они еще дети, но с этого момента судьба Родины в их руках.

Такой момент наступил и для нашего солдата Ахмедова Рамазана Шабановича, который был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 05.12.2022 года. Рамазан родился в селении Тпиг Агульского района. После окончания 9 класса Тпигской средней школы поступил в колледж ГО и ЧС, а после решил продолжить учебу в ДГТУ. Именно здесь он получил повестку на службу в ряды вооруженных сил. Перед студентом стал выбор- продолжить учебу или исполнить свой воинский долг. Рамазан выбрал службу. Сейчас он проходит службу в составе19 мотострелковой дивизии, расположенной в городе Владикавказ Республики Северная Осетия. В беседах с родными военнослужащий делится своими впечатлениями.

По его словам, служба проходит нормально, служит добросовестно, в свободное время есть даже возможность физически развиваться. Эти обстоятельства немного успокоили его маму Раисат Абдулгалимовну Шабанову, которая вначале была против выбора сына, волновалась и переживала за сына. Но пришлось согласиться с выбором сына и мнением отца Шабана Курбановича, который уверен в том, что Долг, Честь, служба Отечеству являются основными достоинствами горца, дагестанца, гражданина.

Отец понимает и знает, что армия есть армия, и, где бы не проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды вооруженных сил не за легкой жизнью, а за тем, чтобы отдать долг Родине и научиться защищать себя, свою семью, страну. И в это время, когда сплошь и рядом мы видим резкое снижение мотивации молодежи на военную службу, исключительно важно донести до сознания молодежи глубинный смысл традиций, чести, благородства и собственного достоинства. И это успешно делает Ахмедов Рамазан Шабанович. И хочется пожелать нашему новобранцу-солдату удачи, успехов, успешной службы, здоровья и возращения домой.

В его лице мы поздравляем с Днём Защитника Отечества всех, кто сегодня носит военную форму и находится в рядах вооружённых сил, всех, кто готов в любую минуту встать на защиту Отечества.

Луиза Гусукаева

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