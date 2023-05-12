По всей России активно проходит весенняя призывная кампания. Первые новобранцы из муниципалитетов Дагестана тоже уже отправились на срочную службу. Военные комиссариаты отчитываются, что процесс идёт планово. В армию призываются ребята в возрасте от 18 до 27 лет.

Согласно статье 59 Конституции РФ, защита Отечества является долгом и обязанностью каждого дееспособного гражданина РФ.

В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, весенний призыв продлится до 15 июля 2023 года. Продолжительность службы пока прежний — 12 месяцев.

В указе сказано, что за время весеннего призыва планируется набрать в ряды ВС РФ 147 тысяч человек. Это больше, чем в прошлый весенний призыв — тогда в армию отправились 134,5 тысячи новобранцев.

Такие мероприятия проводятся каждый год. В свое время свой конституционный долг выполнил Ибрагимов Тагир Магомедович.

Он высказал по этому поводу свою точку зрения.

«Я считаю, что служба в армии идет на пользу и гражданину и государству, поскольку армия воспитывает в мужчине силу воли и крепкий дух. Только оказавшись вдали от дома, он понимает величие своей Родины. А государство в свою очередь в лице солдата приобретает надежного защитника Отечества», — сказал Тагир Ибрагимов.

Салихат Малагусейнова