«Защита интересов предпринимателей — наша общая задача», — Мурад Далгатов

Встреча проходила с участием заместителя главы администрации района Хаджимурада Халимбекова, начальника отдела экономики, инвестиций и территориального развития района Абдулы Абдулаева, помощника прокурора Замира Айланматова и др.

Предваряя работу встречи Хаджимурад Халимбеков отметил, что мероприятие проходит в рамках исполнения поручений Главы Республики Дагестан Сергея Меликова по созданию в муниципалитетах комфортных условий для предпринимателей.

Напомним, создание благоприятного делового климата, снижение административного давления на бизнес входят в число основных задач Правительства РД по инициативе Главы РД.

Выступая, Мурад Далгатов подчеркнул, что сегодня бизнес — сообщество уже частично адаптировалось к кризисным явлениям.

«Сегодняшние реалия- это время новых возможностей для бизнес — сообщества Дагестана. В совместном диалоге мы можем найти те инструменты, которые помогут поддерживать производство, экономику, рабочие места и другое. Защита интересов предпринимателей — наша общая задача. Предприниматели могут напрямую обратиться к нам за защитой своих прав и решением сложных юридических вопросов», — сказал Мурад Далгатов.

Встреча получилась живой, предприниматели открыто поднимали проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно.

Среди проблем — это невозможность получения льготных кредитов, формы поддержки хозяйств, лизинг, перерегистрация фермерских хозяйств, блокировка счетов банком и многое другое.

В рамках встречи было отмечено, ключевая задача, заключается в том, что конкретный вопрос конкретного предпринимателя должен быть разрешен в его пользу, в рамках правового поля.

Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/3/29/zaschita-interesov-predprinimatelej-nasha-obschaya-zadacha-murad-dalgatov/