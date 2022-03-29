Экономика

«Защита интересов предпринимателей — наша общая задача», — Мурад Далгатов

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Давление санкциями создает непростые условия для отечественного бизнеса. О том, как работать в этих реалиях и другие наболевшие вопросы обсудили в Буйнакском районе в ходе рабочей встречи Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД Мурадом Далгатовым с ведущими предпринимателями района и Буйнакска.

Встреча проходила с участием заместителя главы администрации района Хаджимурада Халимбекова, начальника отдела экономики, инвестиций и территориального развития района Абдулы Абдулаева, помощника прокурора Замира Айланматова и др.

Предваряя работу встречи Хаджимурад Халимбеков отметил, что мероприятие проходит в рамках исполнения поручений Главы Республики Дагестан Сергея Меликова по созданию в муниципалитетах комфортных условий для предпринимателей.

Напомним, создание благоприятного делового климата, снижение административного давления на бизнес входят в число основных задач Правительства РД по инициативе Главы РД.

Выступая, Мурад Далгатов подчеркнул, что сегодня бизнес — сообщество уже частично адаптировалось к кризисным явлениям.

«Сегодняшние реалия- это время новых возможностей для бизнес — сообщества Дагестана. В совместном диалоге мы можем найти те инструменты, которые помогут поддерживать производство, экономику, рабочие места и другое. Защита интересов предпринимателей — наша общая задача. Предприниматели могут напрямую обратиться к нам за защитой своих прав и решением сложных юридических вопросов», — сказал Мурад Далгатов.

Встреча получилась живой, предприниматели открыто поднимали проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно.

Среди проблем — это невозможность получения льготных кредитов, формы поддержки хозяйств, лизинг, перерегистрация фермерских хозяйств, блокировка счетов банком и многое другое.

В рамках встречи было отмечено, ключевая задача, заключается в том, что конкретный вопрос конкретного предпринимателя должен быть разрешен в его пользу, в рамках правового поля.

Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/3/29/zaschita-interesov-predprinimatelej-nasha-obschaya-zadacha-murad-dalgatov/

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