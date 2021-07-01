Защищая ближние и дальние рубежи Родины

1 июля в Российской Федерации отмечают День ветеранов боевых действий. Эта же дата имеет и другое название – День памяти и скорби ветеранов боевых действий. И сегодня, 1 июля, страна отдает дань памяти всем тем, кто не вернулся с полей сражений, из «горячих точек», чествует тех, кто выполнил свой долг в интересах Отечества.

Это день всех тех, чьи судьбы опалила война, кто с оружием в руках противостоял попыткам посягательства на конституционный строй нашего государства, на его границы, а также на его интересы за пределами Родины. Ветераны боевых действий – это участники войны на Корейском полуострове, во Вьетнаме, Афганистане, Чеченской Республике, те, кто участвовал в ходе конфликтов на берегах Днестра, в Абхазии, Южной Осетии. Это добровольцы, противостоявшие распространению терроризма в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана, добровольцы, которые защищают многострадальное население Донбасса. Это военнослужащие, выполняющие боевые задачи в Сирии.

За последние три десятилетия в России ветеранами боевых действий стали десятки тысяч военнослужащих и ополченцев. Они выполняли свой долг на Северном Кавказе, участвуя в боях с террористическими бандами, многие из которых формировались из числа иностранных наёмников.

Ветераны боевых действий – это и героические люди из Цумадинского, Новолакского, Буйнакского, Ботлихского районов Республики Дагестан, которые проявили волю и мужество, встав на пути террористических группировок, пытавшихся отколоть Кавказ от России. Именно мужественные граждане России, сформировав полноценное народное ополчение, тогда, в 1999 году, доказали, что Россия сильна в единстве, и когда такое единство проявляется, то у противника нет никаких шансов добиться успеха.

Во время прямой линии 2019 года с президентом России Владимиром Путиным с просьбой о присвоении статуса ветерана боевых действий обратились бывшие ополченцы из Ботлихского района. Тогда же Путин поручил правительству реализовать это решение.

В списках ополченцев в большинстве значились добровольцы из числа простых местных жителей, среди которых были и женщины-горянки, которые варили мясо, готовили хинкал и кашу, раздавали хлеб, обеспечивали тыл и снабжение.

Главой государства было принято справедливое решение – приравнять ополченцев к ветеранам военных действий. Это они с обыкновенными охотничьими ружьями вместе с милицией и войсками стояли плечом к плечу на защиту своих сел и родных очагов, отстаивая мир и независимость нашей России. В ряды ополченцев записывались тысячи людей, приехавших на помощь со всех концов Дагестана и всей России.

Ветераны боевых действий, которые в разные годы стояли на страже интересов Родины, всегда будут примером для подрастающего поколения, а те, кто не вернулся с поля боя, защищая ближние и дальние рубежи Родины, останутся в вечной памяти народа.