Заседание Совета руководителей терорганов Федерального казначейства в СКФО прошло в Дагестане

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 21 июня, принял участие в заседании Совета руководителей территориальных органов Федерального казначейства в Северо-Кавказском федеральном округе, которое прошло в дагестанской столице.

На заседании также присутствовали заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов, руководитель УФК по Республике Дагестан Абдулпатах Амирханов, начальник Управления казначейского сопровождения Федерального казначейства Виктория Карпенко, а также руководители УФК по Республике Ингушетии, Чеченской Республике, Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарской Республике и Северной Осетии – Алании.

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы казначейского сопровождения средств субъектов России, в том числе местных бюджетов, а также осуществления контроля за реализацией инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в своем выступлении поприветствовал гостей от имени Главы РД Сергея Меликова и отметил, что между УФК по РД и Правительством республики на сегодняшний день налажено полное взаимодействие и достигнут контакт по всем направлениям.

«Как результат совместной работы хочу привести в пример то, что в истекшем году по освоению бюджета в рамках национальных проектов, по сопровождению территориального казначейства была проведена очень большая работ. Можно сказать, мы в ручном режиме работали и достигли неплохих результатов.

Хочу отдельно поблагодарить Абдулпатаха Амирханова – он каждые две недели предоставляет нам соответствующую информацию о том, где у нас присутствуют недоработки и недостатки. И мы оперативно подключаемся, исправляем. Поэтому удалось подтянуть освоение средств, теперь казначейское сопровождение у нас выстроено на должном уровне», – отметил премьер-министр РД.

В свою очередь, Абдулпатах Амирханов поприветствовал коллег из центрального аппарата и других регионов и сказал, что принимать Совет на дагестанской земле очень почетно, это накладывает дополнительную ответственность на региональное управление.

«За прошлый год мы немного переформатировали работу Управления, при поддержке руководства Федерального казначейства удалось усовершенствовать технологические процессы, в том числе по казначейскому сопровождению, бюджетному мониторингу, казначейскому обслуживанию. Я желаю всем плодотворной работы на территории нашей республики, надеемся на эффективные коммуникации и результат. Окажем содействие по всем направлениям», – добавил Амирханов.

Выступая на заседании, Александр Демидов подчеркнул значимость слаженной работы регионального управления федерального казначейства с командой руководства республики с учетом того, что это, в конечном счете, влияет на эффективное освоение средств бюджета, реализацию мероприятий, а значит – на качество жизни населения.

«На самом деле для людей, которые живут в наших республиках, областях, краях, им неважно за счет каких средств, какого бюджета производятся те, или иные мероприятия. Для них важно, чтобы жизнь улучшалась и они это ощущали. И в этом плане задача Казначейства – четко встраиваться в команду региона, с чем справляется дагестанское управление», – сказал Демидов.

Он также отметил, что все технологические процессы в работе, внедряемые Федеральным казначейством, оперативно встраиваются и применяются на республиканском уровне.

Первым докладчиком выступил руководитель УФК по Чеченской Республике Абдул Магомедов. Он рассказал присутствующим о казначейском сопровождении бюджетных средств в Чечне, процессе юридической передачи лицевых счетов в республике.

О казначейском сопровождении бюджетных средств в своих регионах также рассказали руководитель УФК по Ставропольскому краю Николай Мажаров и руководитель УФК по Кабардино-Балкарии Шумахо Утижев.

По вопросу контроля за реализацией инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов в Дагестане доложил Абдулпатах Амирханов.

По аналогичному вопросу, касающемуся Республики Северной Осетии-Алании, выступил региональный руководитель УФК Тимур Дзгоев.

В рамках мероприятия члены Совета обменялись мнениями, а также подвели итоги заседания.

Отметим, что делегация будет работать в Дагестане еще два дня. Они ознакомятся с работой дагестанского управления Федерального казначейства, посетят отделения в нескольких муниципалитетах республики, побеседуют со специалистами и проведут консультации по поводу казначейского сопровождения.