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Заседание Сергея Меликова с Совбезом РД об информационной безопасности

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10 декабря Сергей Меликов и Совет безопасности Дагестана провели заседание, где ключевым вопросом выступала информационная безопасность.

Одной из проблем в рамках обсуждаемой темы названо отсутствие информационного сопровождения деятельности руководителей разных уровней и структур, ввиду чего в сети вырывается неправдивая информация, когда должно быть своевременное и реальное освещение событий.

Стоит отметить, что координатором деятельности в направлении информационной безопасности выступает Министерство цифрового развития, а также создана правительственная комиссия, принимающая обоснованные решения в реализации мер информбезопасности.

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