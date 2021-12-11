Заседание Сергея Меликова с Совбезом РД об информационной безопасности

10 декабря Сергей Меликов и Совет безопасности Дагестана провели заседание, где ключевым вопросом выступала информационная безопасность.

Одной из проблем в рамках обсуждаемой темы названо отсутствие информационного сопровождения деятельности руководителей разных уровней и структур, ввиду чего в сети вырывается неправдивая информация, когда должно быть своевременное и реальное освещение событий.

Стоит отметить, что координатором деятельности в направлении информационной безопасности выступает Министерство цифрового развития, а также создана правительственная комиссия, принимающая обоснованные решения в реализации мер информбезопасности.