Заседание по снижению безработицы и бедности в Дагестане провел Анатолий Карибов

Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений под руководством Анатолия Карибова провела заседание касаемо проблем повышения заработной платы и снижения уровня бедности.

Председатель Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов Абдула Магомедов сообщил, что у населения наблюдается недостаток собственных средств, что связано с повышением стоимости на услуги ЖКХ и потребительские товары наряду с ростом потребительских кредитов, предоставляемых под высокие проценты. По его словам, это приводит к «банковской финансовой кабале».

Руководитель Минтруда РД Изумруд Мугутдинова сообщила о мерах, принимаемых ведомством по снижению безработицы. Она считает, что необходимо решение проблемы диспропорции заработной платы на государственном уровне для изменения той ситуации, что наблюдается в настоящее время. Также она сообщила, что на борьбу с бедностью путем компенсаций и соцвыплат в бюджет направлено предварительно более 24 миллиардов рублей.