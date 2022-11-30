Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС РФ прошло под руководством А. Куренкова

Глава МЧС РФ Александр Куренков провел совещание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, где от Дагестана приняли участие зампред Правительства Р. Джафаров и руководитель ГУ МЧС РД Н. Казимагомедов, а также представители исполнительной власти, местного самоуправления.

С докладом по Дагестану выступил Р. Джафаров, который сообщил о наличии более 400 лавиноопасных очагов в Дагестане. Все они сосредоточены в 12 муниципалитетах. Он предложил внесение изменений в п.4 приказа ФС по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 13.07.2021г. N218, включив в него проведение работ по спуску снежных лавин воизбежание ЧС.