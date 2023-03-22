Заседание клуба молодого патриота «Отечество» состоялось в Каспийске

Сегодня, 22 марта, в центральной библиотеке г.Каспийска им.Фазу Алиевой состоялось мероприятие «Защитники Родины». Стоит подчеркнуть, что данная встреча проходила в рамках клуба молодого патриота «Отечество» им.Героя России Магомеда Нурбагандова.

Основная цель встречи — это патриотическое воспитание, которое формирует такие качества, как любовь к Родине, преданность своему Отечеству, отвага, стремление служить его интересам и готовность к его защите.

Почётными гостями мероприятия стали: председатель собрания ветеранов Афганистана, руководитель Каспийского местного отделения «Боевое братство» Магомедарип Якубов, начальник АТК г.Каспийск Муртазали Муртазалиев и многие другие.