Заседание экспертно-научного совета при Госжилинспекции РД прошло в Махачкале

18 мая в зале заседаний Общественной палаты Дагестана состоялось расширенное заседание Экспертно-научного совета при Госжилинспекции Дагестана, к работе которого приглашены члены Лицензионной комиссии РД.

Заседание открыл главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов, который рассказал, что в этом году разработали концепция управления многоквартирным жилым фондом до 2030 года, где рассмотрели и провели стратегический анализ слабых и сильных сторон возможностей угрозы.

Далее приняли единогласное решение о принятии Положения и утверждения обновленного состава консультационного органа при Инспекции. Затем начальник отдела лицензирования Магомед Шамхалов рассказал о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами, а также об актуальных проблемах и перспективе данной деятельности.

После Сергей Касьянов предложил к обсуждению о Саморегулировании в сфере управления МКД на территории РД. Он рассказал, что в июле 2008 года в стране зарегистрирована первая саморегулируемая организация в сфере ЖКХ – в нее объединились управляющие недвижимостью Удмуртии. Через полтора года счет СРО в области жилищно-коммунального хозяйства пошел уже на десятки, и по инициативе 18 из них было создано Национальное объединение СРО.

По словам главного жилищного инспектора, вступая в СРО, каждый член такого некоммерческого объединения берет на себя обязанности выполнять утвержденные в организации стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности. То есть саморегулируемая организация разрабатывает в соответствии с требованием федерального законодательства и других НПА критерии, которым в своей работе должны следовать все ее члены. Также в СРО могут быть установлены и дополнительные требования к участникам объединения.

Сергей Касьянов отметил, что для контроля за тем, чтобы участники СРО выполняли установленные требования, в организации создаются специальные органы, которые следят за этим и рассматривают дела в отношении тех, кто нарушает установленные правила работы, определяют наказание. По сути это и есть саморегуляция: члены объединения устанавливают критерии своей работы в определённой сфере, основанные на нормах законодательства, и сами следят за тем, чтобы члены СРО их выполняли.

Источник: Мирмол