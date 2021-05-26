Зарубежные IT- компании, работающие в России, подпадут под ее юрисдикцию

В Государственную Думу РФ внесён законопроект, согласно которому все иностранные IT — компании, аудитория которых более полумиллиона россиян в сутки, обязаны создать в России филиалы или же учредить российские юридические лица. Это позволит решить проблему безопасности контента, обеспечивая равные условия исполнения закона как для отечественных, так и для иностранных игроков цифрового рынка. Начальник IT-отдела Дагестанского гуманитарного института Магомед Гусейнов выразил мнение, что данный законопроект позволит государству видеть и контролировать процессы, протекающие в информационной среде.

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