Общество

Зарина Догузова посетила туристические локации вокруг Сулакского каньона

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Находясь с рабочим визитом в республике, Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила популярные туристические локации вокруг Сулакского каньона.

Одной из точек посещения стал экотуркомплекс «Главрыба», где для гостей республики подготовлен широкий спектр услуг, от блюд национальной кухни до катерной прогулки по Сулаку.

В рамках визита, Зарина Догузова обсудила с представителями бизнеса необходимость полноценного погружения туристов в этнокультурный колорит Дагестана, в богатство культуры его народов. Работа в данном направлении, по словам руководителя федерального туристического ведомства, будет продолжена.

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