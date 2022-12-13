Общество

Зарема Бутаева прокомментировала решение о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата на историческую родину

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«Репатриация останков наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата имеет важное культурное и историческое значение для дагестанцев и представителей мусульманских народов по всей стране. Такие люди, как известный аварский предводитель, являются частью исторической коллективной памяти.

Конечно, согласно религиозным канонам, останки необходимо вернуть на родину и предать их земле. Таким образом, вопрос, который уже многие годы поднимают историки и теологи, обретет своё логическое завершение», — отметила руководитель ведомства.

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