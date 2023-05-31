Культура

Зарема Бутаева поблагодарила Магомеда Курбанова за вклад в развитие сферы культуры в Табасаранском районе

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Сегодня в селе Караг после капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура» открылся Дом культуры.

Выступая на открытии, министр культуры Дагестана Зарема Бутаева отметила: «Сегодня работники учреждения могут в комфортных условиях проводить различные мероприятия. Огромная благодарность за это безусловно национальному проекту «Культура», федеральному министерству культуры, главе Табасаранского района Магомеду Сиражутдиновичу».

Здание было построено в 50-х годах прошлого столетия и уже не отвечало современным требованиям проведения культурного досуга.

По словам жителей села, после капитального ремонта оно полностью преобразилось. Здесь появился актовый зал на 60 посадочных мест, новая система отопления, рабочие кабинеты и просторное фойе, где можно проводить выставки различной направленности.

При ДК функционирует Карагская сельская библиотека и организованы кружки для детей по бисероплетению, вязанию, безворсовому ткачеству и другим народным художественным промыслам.

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