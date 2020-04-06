Заразившийся коронавирусом депутат НС РД Тимур Гусаев рассказал о самочувствии

Депутат НС РД Тимур Гусаев, заразившийся коронавирусом первым в Дагестане, рассказал об осложнениях. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Жизнь без вкуса», где рассказывает о течении болезни и о проводимом лечении.

По словам Гусаева, даже при наблюдении проявляются последствия болезни: последняя томография показала плохое состояние легких, после чего были назначены новые антибиотики.

Тимур Гусаев призывает жителей республики не посещать родственников, подвергая их жизнь опасности, и отмечает, что лучше не видеть родственников несколько месяцев, чем не увидеть их никогда.