Запущен новый сайт Главы Республики Дагестан

С сегодняшнего дня начинает свою работу новая версия официального сайта Главы Республики Дагестан по адресу: https://glava.e-dag.ru.

Обновленный сайт содержит целый ряд рубрик. Как и прежде, все значимые для региона новости можно будет найти на главной его странице и в разделе «Пресс-центр». Для тех, кому интересно узнать больше об истории, культуре, традициях республики, ознакомиться со структурой органов власти также есть специальные рубрики. Регулярно будет обновляться контент раздела «Документы».

Ну и самое актуальное – новый сайт дает возможность всем желающим напрямую обратиться к главе Дагестана: это можно сделать, кликнув по ссылке в левом верхнем углу титульной страницы.

Помимо прочего, у информационной платформы есть версия для слабовидящих.