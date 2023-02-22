Запир Алхасов: «Дагестанские бойцы в зоне с особой теплотой встречают посылки и письма с Родины»

Накануне в зону СВО был доставлен гуманитарный груз от Каякентского района по инициативе главы района Магомеда Эльдерханова.

Особую миссию выполнили члены дагестанского отделения мотоклуба «Ночные волки» Абубакар Чупалавов и Запир Алхасов. Наряду со специальными техническими и тактическими средства для более эффективного ведения боя и обнаружения противника они также доставили бойцам натуральную дагестанскую пищевую продукцию (сушенная колбаса, дагестанский урбеч, мед, финики, сушеное мясо, и т.д.), а также предметы теплой одежды.

Как отметил Запир Алхасов, приятным дополнением стал и визит в зону СВО народных артистов Дагестана Гусейна Манапова и Мухтара Хардаева, исполнивших полюбившиеся композиции, а также патриотические песни, посвященные подвигам наших солдат в зоне СВО. «С особой теплотой военнослужащие встретили и получили письма, открытки и окопные свечи, сделанные собственноручно школьниками и воспитанниками образовательных учреждений Каякентского района и города Махачкалы. Они будут согревать душу и станут оберегами для ребят», — отметил Запир Алхасов.

Военнослужащие выступили с обращением к Главе Республики Дагестан Сергею Меликову и к дагестанцам со словами благодарности за поддержку, за тепло, за домашний уют, который приходит вместе с гуманитарной помощью.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/zapir-alhasov-dagestanskie-bojcy-v-zone-s-osoboj-teplotoj-vstrechajut-posylki-i-pisma-s-rodiny/