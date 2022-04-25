Запасы овощей и фруктов в Дагестане имеются в достатке

Об этом в своём выступлении сказал руководитель Минсельхозпрода РД Баттал Батталов на заседании Оперштаба под руководством Сергея Меликова.

Так, в регионе имеются необходимые запасы капусты, картофеля, столовой свеклы, моркови, лука, яблок, риса. С учётом поставок из других регионов есть запасы макаронных изделий, гречневой крупы, муки и сахара.

Кроме того, основные предприятия по производству хлеба, по переработке молока и мяса заявляют о возможности увеличения выпуска продукции в 1,5-2 раза в случае необходимости.