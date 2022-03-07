Более того, сформировался настоящий рисоводческий кластер. К примеру, если в 2017 году в республике не производилось вообще рисовой крупы, то в прошлом году в розничную сеть поставлено более 14 тысяч тонн. Также в прошедшем году ООО «Мареновский» ввёл в эксплуатацию новый рисоперерабатывающий завод на 5 тонн рисовой крупы в час. Это четвёртый крупный рисовый завод, построенный в Дагестане за последние годы.

Успехи отмечены и в отрасли виноградарства. В 2021 году в республике собрано 237,9 тысячи тонн солнечной ягоды, что на 13,8 % больше, чем в 2020 году. Благодаря принятию федерального закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» дагестанский виноград стал востребованным, закупочная цена на отдельные сорта ягоды доходила до 40 руб/кг. Переработано 70 % урожая.

Плодов и ягод в Дагестане собрано 200 тысяч тонн, что на 9,9 % больше урожая 2020 года. Важно отметить, что в товарном секторе произведено 24 тысячи тонн плодов, что на 75 % больше предыдущего года. Успехи стали возможны благодаря адресной господдержке, а также системным мероприятиям со стороны Минсельхозпрода РД, тесному взаимодействию с органами местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителями по обеспечению отчётной дисциплины. Кроме того, в 2021 году в рамках мер поддержки по линии Минсельхоза РФ в Дагестане построено 3 фруктохранилища на 5,2 тысячи тонн, в настоящее время продолжается реализация нескольких других проектов.

В 2021 год в республике вступили с серьёзной угрозой животноводству, поскольку, как помним, в 2020 году засуха нанесла ощутимый урон Кизлярским пастбищам. В этой связи Минсельхозпродом РД были предприняты существенные организационные меры: полностью обеспечен перегон скота на летние пастбища, осуществлена эффективная борьба с саранчовыми.

Еще одна актуальная задача – обводнение пастбищ. В 2021 году пробурены всего 4 артезианские скважины, что, конечно, крайне недостаточно. Минсельхозпрод РД прорабатывает с Минсельхозом

Запасов достаточно

Вопросам обеспечения продовольственной безопасности в Дагестане уделяют первостепенное значение. Результаты деятельности агропромышоеного комплекса в прошлом году не дают усомниться в том, что продукция отрасли в республике имеется в​ достаточном количестве.

Объём продукции сельского хозяйства Дагестана в 2021 году превысил 176 млрд рублей, или 100,5 % по отношению к итогам 2020 года. И это при том, что минувший год по погодно-климатическим условиям был далеко не лучшим для сельского хозяйства республики.

Тем не менее практически по всем основным направлениям индикаторы выполнены. Наиболее заметные достижения отмечены в зерноводстве – произведено 450 тысяч тонн зерна, что на 6,5 % больше, чем в 2020 году. В этом большая роль рисоводства. Огромное внимание, уделяемое в последние годы развитию мелиорации как со стороны Минсельхоза России, так и со стороны руководства Дагестана, даёт соответствующую отдачу. Объём произведённого риса достиг 118,9 тысячи тонн, что на 6,5 % больше, чем в прошлом году. Это рекордный результат за всю историю рисосеяния в Дагестане.

Более того, сформировался настоящий рисоводческий кластер. К примеру, если в 2017 году в республике не производилось вообще рисовой крупы, то в прошлом году в розничную сеть поставлено более 14 тысяч тонн. Также в прошедшем году ООО «Мареновский» ввёл в эксплуатацию новый рисоперерабатывающий завод на 5 тонн рисовой крупы в час. Это четвёртый крупный рисовый завод, построенный в Дагестане за последние годы.

Успехи отмечены и в отрасли виноградарства. В 2021 году в республике собрано 237,9 тысячи тонн солнечной ягоды, что на 13,8 % больше, чем в 2020 году. Благодаря принятию федерального закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» дагестанский виноград стал востребованным, закупочная цена на отдельные сорта ягоды доходила до 40 руб/кг. Переработано 70 % урожая.

Плодов и ягод в Дагестане собрано 200 тысяч тонн, что на 9,9 % больше урожая 2020 года. Важно отметить, что в товарном секторе произведено 24 тысячи тонн плодов, что на 75 % больше предыдущего года. Успехи стали возможны благодаря адресной господдержке, а также системным мероприятиям со стороны Минсельхозпрода РД, тесному взаимодействию с органами местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителями по обеспечению отчётной дисциплины. Кроме того, в 2021 году в рамках мер поддержки по линии Минсельхоза РФ в Дагестане построено 3 фруктохранилища на 5,2 тысячи тонн, в настоящее время продолжается реализация нескольких других проектов.

В 2021 год в республике вступили с серьёзной угрозой животноводству, поскольку, как помним, в 2020 году засуха нанесла ощутимый урон Кизлярским пастбищам. В этой связи Минсельхозпродом РД были предприняты существенные организационные меры: полностью обеспечен перегон скота на летние пастбища, осуществлена эффективная борьба с саранчовыми.

Еще одна актуальная задача – обводнение пастбищ. В 2021 году пробурены всего 4 артезианские скважины, что, конечно, крайне недостаточно. Минсельхозпрод РД прорабатывает с Минсельхозом

России меры для наращивания работ по строительству артскважин.

В текущем году предстоит продолжить работу по решению злободневных задач, стоящих перед АПК республики. Необходимо за счёт повышения инвестиционной активности повысить объём перерабатываемой продукции, расширить работы по модернизации материально-технической базы, добиться повышения продуктивности животных за счёт совершенствования племенной работы, повышения уровня кормления и содержания скота. Планируется и дальше наращивать усилия по вовлечению в оборот неиспользуемых земель, в том числе и за счёт участия в программах по мелиорации. Предстоит заметно повысить уровень научно-кадрового обеспечения АПК, а также усилить работу по развитию кооперации среди малых форм хозяйствования.

Эти задачи определил на текущий хозяйственный год Минсельхозпрод РД.

Источник: http://dagpravda.ru/ekonomika/zapasov-dostatochno/