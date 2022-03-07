Западу не удалось повторить 1941 год

В сороковых годах советское руководство слишком доверилось обещаниям Германии не нападать на СССР. В результате мы получили вероломное нападение, миллионы погибших, немецкие войска возле Москвы, блокаду Ленинграда. На подобные голословные обещания уже со стороны НАТО Россия не поддалась и вынуждено начала военную операцию на Украине.

1941 год. Сталин не верит сообщениям разведки о том, что фашистская Германия готовится напасть на Советский Союз. Агенты уже больше года передают, что Германия ведет мобилизацию, перебрасывает войска и технику к границам СССР. Разведка из месяца в месяц сообщает, что рядом с советской границей Германия возводит военные аэродромы и укрепления.

Все было зря: высшее руководство не верило, что Германия нападет на СССР. Еще 14 июня 1941 года ТАСС передавал, что Германия неуклонно соблюдает все условия советско-германского пакта о ненападении, а переброска германских войск к нашим границам связана с какими-то другими мотивами, не имеющими связи с советско-германскими отношениями. Уже через неделю фашистские войска пересекли границу СССР, начались бомбардировки военных объектов и мирных городов. Неподготовленная к нападению армия несла чудовищные потери.

После распада СССР Соединенные Штаты вместе с партнерами по НАТО запустили масштабное движение альянса на восток. Военные базы, как грибы после дождя, появились на территории Латвии, Литвы, Эстонии. Причем со стороны НАТО регулярно звучали заверения, что никакой опасности для России эти базы, конечно же, не представляют.

Последней красной линией, которую решился перейти Запад, стало снабжение Украины летальным оружием. Украина не является членом НАТО, но только официально. Неофициально она уже давно тесно связана с альянсом: на территории Украины строятся военные базы по стандартам НАТО, американские военные занимаются подготовкой украинской армии, в том числе для наступательных боев. То, что Украина не член НАТО, для альянса даже удобнее: формально у него нет баз на Украине. Западные страны регулярно говорили об этом российской стороне и утверждали, что никаких угроз для нашей страны нет.

Точно так же и Германия заявляла о мирном характере строительства своих укреплений на границе с СССР, о том, что переброска войск к нашим землям ничуть не опасна для СССР. Нацистам удалось убедить советское руководство. Накануне Великой Отечественной войны лидеры СССР верили обещаниям западных партнеров и искренне считали, что войны в ближайшей перспективе не случится. В результате упустили возможность предотвратить ее или хотя бы подготовиться к адекватному ответу на агрессию.

Если бы Советская армия была мобилизована заранее, история Великой Отечественной войны получилась бы гораздо короче, а жертв и разрушений с нашей стороны было бы в разы меньше. Более того, возможно, Германия и не решилась бы нападать на СССР, потому что задумывала только быстрый блицкриг, а не затяжную и долгую войну…

Россия извлекла правильный урок из прошлого

Последние полгода наша страна пыталась получить от западных партнеров твердые гарантии, однако безрезультатно. Переговорный процесс последних месяцев показал, что цель Запада – заболтать Россию, втянуть в бесконечные и бесплодные переговоры, а на этом фоне еще больше нарастить свое военное присутствие в Восточной Европе и на Украине. Ясно, что это усиление было направлено против России. И вполне возможно, в конце концов повторился бы 1941 год.

Для предотвращения такого развития событий Россия превентивно выступила на защиту своих границ и безопасности своих граждан. Иного выбора не было, иначе стало бы слишком поздно. У России не было права на повторение ошибок прошлого, которые так болезненно ударили по нашей стране.

В 1940 году и в начале 1941 года Советский Союз стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. До последнего старался ничем не провоцировать потенциального агрессора, в том числе откладывал подготовку к отражению нападения.

«Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права», – сказал Владимир Путин.

Поэтому Россия в 2022 году приняла другое решение. 30 лет болтовни завершились. Запад не захотел признавать наши права на безопасность. И настало время все назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России.

Источник: https://vz.ru/articles/2022/3/2/1146674.html