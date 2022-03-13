Политика

Западно-Каспийское водное управление и Правительство РД создадут рабочую группу для расчистки реки Терек

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11 марта на региональной конференции, посвящённой мелиоративному комплексу Дагестана, было объявлено о создании рабочей группы по расчистке реки Терек.

Об этом сообщил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Также говорится о том, что в рабочую группу войдут представители профильных ведомств и Западно-Каспийского водного управления. Она должна будет разработать предложения по решению проблемы, которые будут рассмотрены и утверждены для реализации.

Стоит отметить, что данный вопрос будет контролироваться на федеральном уровне.

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