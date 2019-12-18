Занять каждого работой

Трудовой занятости населения уделяется все большее внимание. Мы обсудили этот вопрос и основные аспекты профессиональной деятельности с и.о.директора ГКУ РД ЦЗН в МО «Агульский район» Шабановой Заремой Магомедовной.

— Зарема Магомедовна, здравствуйте. Расскажите о трудовых буднях вашего коллектива?

— Здравствуйте. Сегодня в ЦЗН Агульского района работают пять специалистов, главный бухгалтер нашей организации Бажиханум Булаевна, которая работает на этой должности с 1991 года. Непосредственно инспекторскую деятельность в нашей организации выполняют следующие специалисты: инспектор по трудоустройству Гастиев Суфикурбан Рамазанович, ведущий инспектор по трудоустройству Рамазанова Ашай Рамазановна, ведущий инспектор по профессиональному обучению и профессиональной ориентации Алиева Нурият Раджабовна. Я по совместительству являюсь инспектором по анализу рынка труда. Наш ежедневный рабочий график начинается с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Мы работаем пять дней в неделю.

ЦЗН — это государственное учреждение, которое фактически осуществляет посредничество между работодателями и теми, кто ищет работу.

— Расскажите об основных аспектах вашей деятельности?

— Основная деятельность центра занятости — предоставление государственной услуги: содействие гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе работников. Мы занимаемся трудоустройством безработных и ищущих работу граждан, начислением и выплатой пособия по безработице, профессиональным обучением граждан для последующего трудоустройства и самозанятости.

— Какова история создания и развития Агульского ЦЗН?

Наше учреждение было создано в 1991 году решением Совета Народных депутатов. И первое название было Бюро занятости населения. В 1994 году

его преобразовали в Центр занятости и труду Агульского района. После ряда преобразований, в 2011 году организация приобрела существующее название ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «Агульский район».

— Сколько человек состоит на учете в ЦЗН?

— На первое декабря 2019 года в списках ЦЗН состоят 110 граждан, среди которых многодетные родители, инвалиды, лица предпенсионного возраста. А обслуживается за год около 400 безработных и ищущих работу граждан.

— Направляете ли вы на профессиональное обучение безработных граждан?

— Да, за текущий год был направлен на профессиональное обучение 21 гражданин, пользующийся спросом на рынке труда по следующим специальностям: кондитер, механик, кровельщик, водители категории В и С, массажист, парикмахер, повар, младшая медицинская сестра.

Организация, которая будет проводить профессиональное обучение граждан, выбирается на конкурсной основе.

— Сотрудничает ли ЦЗН с другими организациями района?

— Решение проблем безработицы и повышение количества трудоустроенных граждан – задача, которая должна решаться во взаимодействии с другими организациями района. Это обуславливает тот факт, что уменьшение количества безработных является важнейшей стратегической задачей любой экономики. Для этого государство сегодня реализует множество программ, но и от самих граждан требуется стремление, инициатива и профессионализм. Нам, коллективу ЦЗН, хотелось бы, чтобы создавалось больше рабочих мест для трудоустройства граждан, чтобы все желающие могли найти себе достойную высокооплачиваемую работу!

Луиза Гусукаева