Общество

Замминистра внутренних дел РД обсудил мероприятия по обеспечению правопорядка на выборах 11-13 сентября

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С 11 по 13 сентября пройдут выборные кампании по всей стране. Соблюдение норм правопорядка на избирательных участках в республике Дагестан обсуждалось на встрече начальника полиции МВД по РД Дмитрия Гутыря и руководителей Избирательной комиссии, а также представителей республиканских отделений политических партий.

Дмитрий Гутыря подчеркнул, что на период выборных мероприятий будет задействовано более пяти с половиной тысяч сотрудников полиции. Также с 10 числа участки будут находится под охраной в круглосуточном режиме.

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