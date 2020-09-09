Замминистра внутренних дел РД обсудил мероприятия по обеспечению правопорядка на выборах 11-13 сентября

С 11 по 13 сентября пройдут выборные кампании по всей стране. Соблюдение норм правопорядка на избирательных участках в республике Дагестан обсуждалось на встрече начальника полиции МВД по РД Дмитрия Гутыря и руководителей Избирательной комиссии, а также представителей республиканских отделений политических партий.

Дмитрий Гутыря подчеркнул, что на период выборных мероприятий будет задействовано более пяти с половиной тысяч сотрудников полиции. Также с 10 числа участки будут находится под охраной в круглосуточном режиме.