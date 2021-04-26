Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов посетил птицефабрику «Гюней»

Замруководителя Минсельхозпрода Дагестана Эмин Шайхгасанов и начальник Отдела переработки сельхозпродукции, проектного управления и инвестполитики сельскохозяйственного ведомства республики Агабала Агаханов посетили фабрику «Гюней», где ознакомились с работой завода по производству комбикорма и с технологией производства куриной продукции. На крупнейшей птицефабрике, расположенной в Магарамкентском районе Дагестана, ожидается модернизация кормоцеха мощностью свыше пяти тысяч тонн в год, которая предусматривает налаживание линии по производству гранулированных кормов. Поставка оборудования ожидается из Нижнего Новгорода, его монтаж запланирован на ближайшее время.

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