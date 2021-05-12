Замминистра просвещения РФ прибыла с рабочим визитом в Дагестан

Замминистра просвещения РФ 11 мая прибыла с рабочим визитом в Дагестан, где посетила ряд образовательных учреждений республики, а также совместно с вице-премьером РД Анатолием Карибовым провела совещание. Одним из основных вопросов обсуждения стала реализация конкурсных процедур по мероприятиям в рамках нацпроекта «Образование». С основным докладом на совещании выступил врио руководителя Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев. Он отметил, что в рамках нацпроекта реализуется восемь мероприятий и пять региональных проектов. Запланировано заключение контрактов на сумму более семи с половиной миллиардов рублей. Также в рамках реализации проекта «Современная школа» запланировано строительство десяти объектов почти на пять тысяч учеников. Помимо этого в сфере образования запланировано более сорока проектов по различным направлениям. Ещё по шести мероприятиям конкурсные процедуры пока не объявлены. Данные мероприятия проводятся в соответствии с Детализированным планом мероприятий по реализации региональных проектов нацпроекта «Образование» в РД в текущем году.

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