Замминистра просвещения РФ назвал строительство школ и садов в Дагестане наиболее масштабным среди субъектов

Андрей Николаев — замминистра просвещения РФ — совместно с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым посетили новую школу в Талги, которая оборудована по последнему слову техники, однако не прошла процедуру приёмки из-за земельного вопроса, который решается.

Сергей Меликов в процессе визита отметил, в чем сохраняется потребность школы и пообещал предоставить необходимое: спортинвентарь и книги.

В ходе визита Андрей Николаев озвучил, что в Дагестане сейчас происходит самое масштабное строительство школ и детских садов. По его словам, несмотря на задержку со сдачей объектов, все они строятся и помогут решить проблему их нехватки.

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев сообщил, что на данный момент в республике 28 школ, занимающихся в режиме трехсменки. 18 из них будут разгружены до конца года, 18 — до 2024 года.