Замминистра экономического развития России Сергей Назаров посетил Дербент

Рабочий визит федерального руководителя в Республике Дагестан продолжается.

В ходе осмотра очистных сооружений в Дербенте Сергей Назаров отметил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в республике — еще один фактор для повышения качества жизни и развития сферы туризма в регионе.

«Первые очистные сооружения в Дербенте планируется запустить в первом квартале 2023 года, благодаря реализации госпрограммы по развитию Северного Кавказа. Их мощность составит 25 тыс. куб. метров в сутки», — сообщил глава города Дербент Рустамбек Пирмагомедов.