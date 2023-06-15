Общество

Замгубернатора Белгородской области читает Гамзатова на полях ПМЭФ

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Дмитрий Гладский поделился, что 16 лет прожил в Махачкале.

Путник, если ты обойдешь мой дом,

Град и гром на тебя, град и гром!

Гость, если будешь сакле моей не рад,

Гром и град на меня, гром и град.

Из книги «Мой Дагестан» Расула Гамзатова
Сегодня Республика Дагестан и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве. Премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов пригласил Гладского принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию поэта, которые проходят в Дагестане в течение этого года.

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